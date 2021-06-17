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Аналитический центр NАТО: напряженность между Лукашенко и Кремлем нарастает

17.06.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Аналитический центр NАТО: напряженность между Лукашенко и Кремлем нарастает
Александр Лукашенко и Владимир Путин / kremlin.ru
Отношения между властями Беларуси и России сейчас не такие хорошие, как может казаться, считают аналитики центра Atlantic Council при NАТО.

Они не исключают повторение «молдавского сценария»: несколько лет назад Россия и Запад договорились, как «убрать» олигарха и политика Владимира Плахотнюка.

«Нет уверенности в том, что «молдавский сценарий» действительно рассматривается для Беларуси, но спекуляции на эту тему [в некоторых российских источниках] отражают признаки раздора между белорусским диктатором Лукашенко и его кремлевскими покровителями. По мере роста напряженности вскоре мы можем увидеть некоторые значительные сдвиги в Беларуси», — говорится в докладе.
 
 
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Они не исключают повторение «молдавского сценария».
 
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