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Доллар резко подорожал, а евро рухнул на минимум почти за восемь месяцев утром 17 июня

17.06.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар резко подорожал, а евро рухнул на минимум почти за восемь месяцев утром 17 июня
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла ещё на 0,07% благодаря сильному укреплению доллара.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:13:

Курс доллара подскочил на 0,0158 BYN до 2,5112 BYN/USD до максимума за 9 дней.

Напомним, что в минувшую пятницу торги завершились снижением доллара до минимума почти за 10 месяцев.

Курс евро обвалился на 0,0186 BYN до 3,0076 BYN/EUR и оказался на минимуме за 234 дня (почти восемь месяцев).

За последние 11 торгов евро дешевеет уже 9-й раз. Его стоимость за это время рухнула на 0,0874 BYN.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0015 BYN до 3,4658 BYN/100 RUB.

Резкое снижение евро связано со вчерашними заявлениями ФРС, в котором говорилось о возможном повышении учётной ставки уже в следующем году. Ранее это планировалось сделать в 2023 году.

Это привело к резкому повышению стоимости доллара против евро на международном валютном рынке.

Московская биржа


После встречи Путина и Байдена российский рубль решил подешеветь. Сегодня утром стоимость доллара до 72,55 российских рублей. Это на полрубля больше, чем было сутки назад.

Курс евро, наоборот, обвалился до 86,70 российских рублей. Потери евровалюты за сутки составили 65 копеек.

Стоимость евро опустилась до минимума за 10 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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