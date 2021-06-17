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Россия, Беларусь и Сербия на учениях "Славянское братство – 2021" – видео
17.06.2021 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Торжественное открытие и активная фаза совместных российско-белорусско-сербских учений "Славянское братство – 2021" пройдет на полигоне "Раевский" под Новороссийском до 18 июня.
Торжественное открытие активной фазы состоялось на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения горного.
Участники совместного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021" отработали вопросы передислокации национальных контингентов на большие расстояния комбинированным способом.
"Мы сюда осуществляли выдвижение в два этапа – техника выдвигалась железнодорожным эшелоном, ну и личный состав прибыл воздушным эшелоном. В том числе и вопросы перегруппировки на такие расстояния, в рамках подготовки к учению находят свое применение и развитие" – отметил заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь полковник Владимир Белый.
До начала активной фазы международного учения подразделения от стран-участниц прошли подготовку, провели тренировки и слаживание подразделений, прошли обучение, сдали зачеты по требованиям безопасности.
Всего в совместном учении принимает участие около 100 военнослужащих из Сербии, более 350 десантников из Беларуси на 60 единицах штатной военной техники, которая прибыла к месту проведения учения железнодорожным транспортом и более 500 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.
Учения "Славянское братство" проводятся с 2015 года. Первое совместное тактическое учение десантников состоялось на полигоне "Брестский" в Краснодарском крае.
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В Краснодарском крае началась активная фаза российско-белорусско-сербского совместного тактического учения "Славянское братство – 2021", которое пройдет до 18 июня...
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