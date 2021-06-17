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Время регистрации авто может увеличиться в Минске
17.06.2021 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Время подачи и изготовления документов при регистрации транспорта в Минске может вырасти, сообщила пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с модернизацией программного обеспечения возможно временное увеличение времени подачи и изготовления документов при регистрации транспорта", – отметила пресс-служба.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В ГАИ заранее извинились "за доставленные неудобства" и напомнили, что по закону срок регистрации транспорта составляет до 10 дней.
В конце мая Госавтоинспекция Минска открыла предварительную запись на регистрацию авто. В частности, с 1 июня по адресу проспект Дзержинского, 3 (МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома) можно "предварительно согласовать время приема".
Дополнительная услуга касается административных процедур, которые связаны с регистрацией авто. Она позволит любому желающему выбрать удобное время приема, нужно лишь позвонить в указанное подразделение.
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По действующему законодательству срок регистрации транспортного средства составляет десять дней.
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