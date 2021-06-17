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Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета – его представлял глава МВД
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Документ был презентован Иваном Кубраковым.
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Кроме того, в законопроекте «О защите суверенитета и конституционного строя»:
— уточнены задачи армии, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения;
— уточнены основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности;
— откорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, уточнены силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля по реализации применяемых мер;
— регламентированы нормы о государственной системе реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконные вооруженные формирования и массовые беспорядки.
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Документ был презентован Иваном Кубраковым.
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