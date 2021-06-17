Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон о защите суверенитета – его представлял глава МВД

Источник материала: Салiдарнасць

Документ был презентован Иваном Кубраковым.

Как сообщает TUT.BY , согласно законопроекту, в Беларуси появится дополнительный государственный орган — Совет безопасности. Он будет отвечать за координацию действий сил и средств при обеспечении режима ЧС.

Кроме того, в законопроекте «О защите суверенитета и конституционного строя»:

— уточнены задачи армии, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения;

— уточнены основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности;

— откорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, уточнены силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля по реализации применяемых мер;

— регламентированы нормы о государственной системе реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконные вооруженные формирования и массовые беспорядки.