ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить". Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

17.06.2021 11:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

"Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить". Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь
София Сапега, скриншот видео из СИЗО
В видеообращении, опубликованном информагентством PrimaMedia, Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что «любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком». 

"Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений", - говорит Андрей Сапега.


Софья Сапега — девушка Романа Протасевича — гражданка России. 23 мая Протасевич и Сапега были задержаны в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. 

Белорусские власти уверяют, что самолет был посажен в Минске из-за сигнала о бомбе на борту. Власти многих стран ЕС сочли инцидент захватом самолета ради задержания Протасевича.

Задержание Софьи Сапеги обсуждалось на встрече Путина и Лукашенко, которая состоялась через несколько дней после инцидента. Путин после этого поручил МИДу «внимательно следить» за делом Сапеги.

В Беларуси обвиняют Софью Сапегу, которую содержат под стражей в минском СИЗО, в "организации нарушения общественного порядка" и "массовых беспорядках", а также в "разжигании социальной вражды".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что после суда над Сапегой «существуют разные варианты», в том числе и помилование.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Літоўскія памежнікі затрымалі яшчэ адну групу нелегальных мігрантаў, якія прыйшлі зь Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by