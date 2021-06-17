"Товар у нас что надо" Почему Путин мог сам предложить Байдену поторговаться о судьбе Лукашенко

Аналитик Игорь Ильяш уверен, что «встреча Путина и Байдена должна была очень не понравиться Лукашенко».





«…То есть никаких договоренностей по поводу Беларуси достигнуто не было и вряд ли в Женеве их пытались искать. Но похоже, что дальнейшая судьба Лукашенко не была включена Путиным в перечень неких “красных линий”. Путин оставляет дверцу в белорусском вопросе приоткрытой — во всяком случае, так это сейчас выглядит со стороны», — считает эксперт.





«Подобная неопределенность не может не пугать Лукашенко, особенно учитывая его повышенную мнительность. Напомню: совсем недавно Лукашенко, по сути, обвинил Байдена в намерении его убить и организовать военный переворот. И Путин де-факто поддержал эту версию публично. Но теперь эти люди вполне благополучно обсуждают Лукашенко за его спиной. Провокационная расстановка сил для сознания человека, склонного верить в самые невероятные теории заговоров», — напомнил Игорь Ильяш в своем тг-канале.





«Что это будет означать на практике? Власть будет еще сильнее нервничать, а значит — совершать новые ошибки. Думаю, в ближайшие недели нас ожидает много интересного», — прогнозирует аналитик.





«Подстава» России

А обозреватель Петр Кузнецов уверен, что переговоры Байдена и Путина обязательно надо смотреть в контексте произошедшего в этот же день. Напомним, что участники контролируемого Россией «ЛНР» поблагодарили Александра Лукашенко за доступ к Роману Протасевичу.





«Так вот, то, что именно сегодня ЛНР сделало такое заявление – это даже не «подстава». Это прямое подтверждение того, о чем я писал неоднократно начиная с момента инцидента с Rynair: в новой ситуации проблема Беларуси – это большой и серьезный вопрос международной повестки дня и неминуемо станет предметом торга между Россией и Западом, в силу того, что цена решения вопроса для Запада резко возросла», — пишет в своем ТГ-канале обозреватель.





«Произошедшее сегодня – прием, который Россия уже неоднократно применяла в разных видах, вариантах и ситуациях. Повышение ставок по мере торгов», — уверен Петр Кузнецов, напомнив, как российские войска штурмовали Дебальцево прямо во время переговоров Порошенко и Путина в Минске.





«Масштабы, конечно, разные, и острота – разная, а вот суть одна. В ответ на желание Запада как-то решить белорусскую проблему (даже если сегодня Путин с Байденом не много времени посвятили ее обсуждению, как минимум вопрос был обозначен, а накануне с заявлением выступили совместно США и ЕС, так что вопрос продолжит решаться на более техническом уровне уже после того, как на самом высшем уровне будут обозначены рамки), Москва подкидывает топлива в котел: смотрите, он же еще и с сепаратистами такие дела ведет! Что вы на это скажете? Товар у нас что надо – задешево не отдадим», — считает аналитик.



