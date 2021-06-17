Кто унес цемент? Пандус у подъезда многоэтажки в Мозыре начинается с... третьей ступеньки









Ремонтные работы в доме начались несколько месяцев назад, с приходом тепла. Подъезды были в разном состоянии: кое-где понадобился “настоящий” ремонт, кое-где — косметические работы. В какую категорию отнести курьёзный пандус, — непонятно.





— Да, такой пандус в нашем доме есть. Его долго не делали, потому что погода не позволяла. А вот пару месяцев назад поставили, — рассказывает жительница подъезда Зинаида. — В подъезде у многих неважно со здоровьем, я тоже уже в возрасте. Мне этот пандус помогал бы тележку с вещами закатывать. Но пользоваться им — немножко юмористическая история.





Пенсионерка рассказывает, что колясочников в подъезде нет. Но пожилым и семейным людям с маленькими детьми добротный пандус пришёлся бы очень кстати. Пока же и тележки, и коляски приходится спускать по лестнице в два этапа: “Я так и делаю: сначала по пандусу качу, а потом по ступенькам "тык-дык-тык-дык" колёсами”, — продолжает Зинаида. — Дом отремонтировали хорошо, но если бы пандус доделали, я была бы рада. А в таком виде я им пользоваться не могу. Да там и пройти тяжело — ступеньки высокие, а у меня ноги больные”.





Чтобы найти человека, который смог бы объяснить почему в Мозыре чуть-чуть по-своему смотрят на правила создания безбарьерной среды, журналистам пришлось пройти долгую схему: позвонить в приемную мозырского райжилкомхоза, в отдел благоустройства, в ЖЭУ №1, в отдел капремонта, а после в отдел текущего ремонта. Там нам дали номер начальника строительного цеха.





По его словам выходит, что с одной стороны всё сделано так, как и должно быть, а с другой — пандус просто не достроили.





Еврорадио Дмитрий Пригодский. — И вот только на верхних и должен был быть пандус. Но получилось так и будет “доливаться” по-любому. Мы еще думаем что делать с высотой ступеней, а то они получаются слишком крутыми. — Там крыльцо состояло из двух частей: нижняя площадка и верхняя. Когда начали под норму лить ступени, то получилось что лестница стала “сплошняковой”. Хотя она и должна была такой быть: нижние пару ступеней и верхние, — рассказывает. — И вот только на верхних и должен был быть пандус. Но получилось так и будет “доливаться” по-любому. Мы еще думаем что делать с высотой ступеней, а то они получаются слишком крутыми.





Возможно, подъезд к пандусу сделают сбоку от лестничного марша: "Согласен, что вышло немного комично. Но могу сказать, что так не останется, — продолжает Дмитрий. — Я думаю, до конца этой недели у жильцов будет хороший пандус. Сегодня примут решение, и в ближайшие дни его сделаем".