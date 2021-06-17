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На MILEX представят "убийцу" беспилотников белорусской разработки – видео
17.06.2021 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусское конструкторское бюро разработало мобильную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов "Гроза-Z1". Система автоматически контролирует частоты, на которых работают беспилотники.
После того, как БПЛА оказываются в зоне воздействия они или падают, или вынужденно приземляются, в некоторых случаях в автоматическом режиме возвращаются в точку запуска.
Система может создавать помехи для навигации беспилотников, в результате чего можно создать фактически бесполетную зону для дронов.
"Белорусская гроза" обнаруживает БПЛА на дальности до двух километров, подавляет каналы управления и передачи данных – не менее 500 метров, дальность подавления навигации – не менее двух километров. При этом система создает помехи для навигации на удалении до десяти километров.
Сейчас "Гроза-Z1" установлена на пикап, но в принципе может работать на любом шасси, что обеспечивает ее мобильность. Работа может вестись как на стоянке, так и во время движения, что позволяет защищать не только стационарные объекты, но и обеспечивать безопасность транспортных колонн.
В ходе выставки MILEX-2021, которая пройдет в Минске в период с 23 по 26 июня 2021 года, можно будет ознакомиться с системой "Гроза-Z1" на стенде.
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Мобильную систему защиты важных объектов от беспилотной авиации разместили на базе высоко проходимого пикапа, поэтому бороться с дронами она может на ходу.
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