Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусское конструкторское бюро разработало мобильную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов "Гроза-Z1". Система автоматически контролирует частоты, на которых работают беспилотники.

После того, как БПЛА оказываются в зоне воздействия они или падают, или вынужденно приземляются, в некоторых случаях в автоматическом режиме возвращаются в точку запуска.

Система может создавать помехи для навигации беспилотников, в результате чего можно создать фактически бесполетную зону для дронов.

"Белорусская гроза" обнаруживает БПЛА на дальности до двух километров, подавляет каналы управления и передачи данных – не менее 500 метров, дальность подавления навигации – не менее двух километров. При этом система создает помехи для навигации на удалении до десяти километров.

Сейчас "Гроза-Z1" установлена на пикап, но в принципе может работать на любом шасси, что обеспечивает ее мобильность. Работа может вестись как на стоянке, так и во время движения, что позволяет защищать не только стационарные объекты, но и обеспечивать безопасность транспортных колонн.

В ходе выставки MILEX-2021, которая пройдет в Минске в период с 23 по 26 июня 2021 года, можно будет ознакомиться с системой "Гроза-Z1" на стенде.

Смотрите в ролике, как в режиме реального времени работает "убийца" беспилотников белорусского производства.

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