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Жара и засуха: в Беларуси обещают до +33 на выходных

17.06.2021 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. В ближайшие дни жара в Беларуси будет нарастать, дождей не ожидается, рассказали в Белгидромете.

"Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду, до конца текущей недели его влияние сохранится", – цитирует Белгидромет агентство БелТА.

Синоптики советуют не забывать основные правила поведения в жару, особенно для пожилых людей: не выходить из дома без надобности во время максимальной солнечной активности, обязательно надевать головной убор и брать с собой воду. Находясь на улице, можно иногда заходить в магазины или торговые центры с кондиционерами.

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Благодаря жаре наконец-то станет теплее вода в белорусских реках и водоемах: она прогреется примерно до 23 градусов. Впрочем, синоптики советуют быть особо внимательными у воды. Есть у жары и другая скрытая опасность: любой окурок или горящая спичка может привести к лесному пожару. 

© Pixabay jodeng
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В пятницу, 18 июня, осадков не ожидается, будет дуть восточный ветер, температура воздуха ночью 9-15 градусов, днем – до плюс 31.

В субботу, 19 июня, будет еще теплее – до плюс 32. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, осадков не ожидается.

В воскресенье и понедельник, 20-21 июня, воздух прогреется до 33, и снова без осадков.

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Теги: Минск
 
 
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Теплую солнечную и по-настоящему летнюю погоду принес в Беларусь антициклон Zoe, а вот дождей в ближайшие дни синоптики не обещают.
 
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