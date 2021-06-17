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Кардинальный сдвиг: Панарин рассказал, чем удивили переговоры Путина и Байдена

17.06.2021 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Чем удивили переговоры Путина и Байдена: Панарин о кардинальных сдвигах

Состоявшийся накануне визит президента России Владимира Путина в Швейцарию, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, а также встретился с президентом Швейцарии, в совокупности можно оценить как успешный, отметил политический эксперт на своем youtube-канале.

Панарин также обратил внимание, что в российских аналитических программах по итогам переговоров звучало слово "капитуляция" в отношении президента США. "Перед саммитом американцы в сфере кибербезопасности выдвигали какие-то требования, а по факту на саммите диаметрально противоположные были приняты решения, вообще это не просто сдвиг, а кардинальный поворот", полагает Панарин.

"Личные переговоры Путина и Байдена шли на 40 минут больше запланированного времени. Стороны договорились о возврате послов, начать диалог о стратегической стабильности. Замминистра иностранных дел России уже объявил, что в ближайшее время будут сформированы рабочие группы и начнется этот диалог. Договорились по проблематике кибербезопасности и по Украине, в том числе, была достигнута договоренность, об этом на пресс-конференции сказали и Путин, и Байден о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения", ― отметил Панарин.

Тем временем, Дональд Трамп дал интервью Fox News, в котором оценил состоявшиеся переговоры как "победу России", рассказал Панарин. "США ничего не получили от этого саммита, а Россия получила дивиденды. Но в целом Трамп заявил, что выступает за позитивные отношения с Россией, в том числе, экономические", процитировал эксперт.

По мнению профессора, итоги переговоров еще будут оцениваться системно, однако уже можно сказать, что "державная команда вокруг президента России смогла преодолеть сопротивление внутренних и внешних либералов и клинтонитов, и курс державного прагматизма победил", подытожил Панарин.

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Договоренности лидеров США и России по стратегической стабильности, кибербезопасности и ситуации на Украине ― итоги саммита в Швейцарии оценил доктор...
 
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