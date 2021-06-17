Как из помойки: в сети вспомнили конфликт Пугачевой и Кудрявцевой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущая Лера Кудрявцева не смогла подружиться с певицей Аллой Пугачевой: примадонна так и не простила ей скандальный выпуск "Секрета на миллион".

Кудрявцева славится своей прямолинейностью, что не всегда играет ей на руку. Яркий пример - один из выпусков передачи "Секрет на миллион", гостем которой стал бывший избранник примадонны - Сергей Челобанов. Тогда Лера без стеснения задавала провокационные и интимные вопросы про Пугачеву, после чего разозлила певицу, которая назвала ее "девушкой, копающейся в помойке".

Кудрявцева не стала терпеть унижений и в беседе с журналистами издания Super ответила обидчице.

"Очень уважаемой Алле Борисовне я могу ответить ее же словами, которые она когда-то мне сказала во время беседы о жизни и работе. Танки грязи не боятся - это ведь ваша фраза, Алла Борисовна?" - иронично высказалась телезвезда.

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Также ведущая подчеркнула, что журналистика - не самый легкий и приятный труд, но она рада быть в ней.

Это не первый скандал Кудрявцевой с коллегой по цеху: до этого звезда стала объектом издевок Дмитрия Шепелева и пригрозила ему.

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