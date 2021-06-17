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Палата представителей приняла изменения в ряд законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

17.06.2021 12:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Палата представителей 17 июня приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

Палата представителей приняла изменения в ряд законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, представлял документ депутатам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает БелаПАН.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

«Целями проекта закона являются: совершенствование правового регулирования деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, в том числе с учетом правоприменительной практики; создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности; повышение роли Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму», — говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается:

— имплементация в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» норм декрета от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя»;

— уточнение задач Вооруженных сил Беларуси, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения;

— уточнение оснований и порядка введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности Беларуси;

— корректировка чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, уточнение сил и средств, привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядка осуществления контроля по реализации применяемых мер;

— регламентация норм о государственной системе реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки.

 
 
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Палата представителей 17 июня приняла в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».
 
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