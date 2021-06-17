В минской филармонии задержали руководителя хора «Уния» Павла Гонца

В Минске 16 июня задержан руководитель хора «Уния» Павел Гонца, сообщает телеграм-канал By_culture.



Источник: t.me/by_culture

По предварительной информации, его забрали прямо на рабочем месте в филармонии около 15 часов. Его местонахождение на данный момент не известно.

По данным правозащитного сайта spring96.org, всего 16 июня в Минске и других населенных пунктах задержано около 20 человек.

Так, по дороге из Барановичей в Минск был задержан главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY) Константин Яковлев. Утром 16 июня он вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. Вечером Яковлев собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.

После защиты диплома в БНТУ задержали студента Дмитрия Кривецкого. Также в среду возле суда Московского района была задержаны Мария Алешко — одна из отчисленных после 26 октября студенток БГМУ. Она пришла на суд студентки БГМУ с Минздравом по поводу недопустимости платных отработок. Алешко доставили в изолятор на Окрестина.

В агрогородке Сеница задержан Денис Ступин. Причины задержания выясняются.

Как сообщалось, в Минске вечером была задержана член основного состава Координационного совета Оксана Зарецкая. Ее задержали в 19.15 во время премьеры постановки «Белый Кролик, Красный кролик» и доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об административном правонарушении. Зарецкую отпустили до суда домой. По неподтвержденным данным, были задержаны и другие зрители.

Также на премьере спектакля был задержан активист инициативы «Честные люди» Тимур Газизов. Его, как и других, доставили в Центральное РУВД.

В Волковыске задержана 69-летняя Галину Михальчук. К ней приехали два сотрудника милиции на автомобиле без номеров и задержали. Женщину увезли в Минск. При этом обыск не проводили, сославшись на ее возраст. Близким сообщили, что ее «везут на беседу по статье 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти)». Сейчас местонахождение Михальчук не известно.