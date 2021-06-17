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В минской филармонии задержали руководителя хора «Уния» Павла Гонца
Источник материала: Навiны
В Минске 16 июня задержан руководитель хора «Уния» Павел Гонца, сообщает телеграм-канал By_culture.
По предварительной информации, его
По данным правозащитного сайта spring96.org, всего 16 июня в Минске и других населенных пунктах задержано около 20 человек.
Так, по дороге из Барановичей в Минск был задержан главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY) Константин Яковлев. Утром 16 июня он вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. Вечером Яковлев собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.
После защиты диплома в БНТУ задержали студента Дмитрия Кривецкого. Также в среду возле суда Московского района была задержаны Мария Алешко — одна из отчисленных после 26 октября студенток БГМУ. Она пришла на суд студентки БГМУ с Минздравом по поводу недопустимости платных отработок. Алешко доставили в изолятор на Окрестина.
В агрогородке Сеница задержан Денис Ступин. Причины задержания выясняются.
Как сообщалось, в Минске вечером была задержана член основного состава Координационного совета Оксана Зарецкая. Ее задержали в 19.15 во время премьеры постановки «Белый Кролик, Красный кролик» и доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об административном правонарушении. Зарецкую отпустили до суда домой. По неподтвержденным данным, были задержаны и другие зрители.
Также на премьере спектакля был задержан активист инициативы «Честные люди» Тимур Газизов. Его, как и других, доставили в Центральное РУВД.
В Волковыске задержана 69-летняя Галину Михальчук. К ней приехали два сотрудника милиции на автомобиле без номеров и задержали. Женщину увезли в Минск. При этом обыск не проводили, сославшись на ее возраст. Близким сообщили, что ее «везут на беседу по статье 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти)». Сейчас местонахождение Михальчук не известно.
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В Минске 16 июня задержан руководитель хора «Уния» Павел Гонца, сообщает телеграм-канал By_culture.
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