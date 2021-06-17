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Amnesty Intrnational заявила о преследованиях медиков в Беларуси

17.06.2021 12:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила о жестоких репрессиях белорусских властей в отношении медиков, участвовавших в протестах или критиковавших власти.

По данным организации, в связи с критической по отношению к властям позиции в Беларуси были уволены десятки медицинских работников, многие из них лишились возможности продолжать деятельность в медицине. Большое число медиков также получали угрозы, указывается в отчете, опубликованном в четверг, 17 июня.

Массовые увольнения происходят несмотря на нехватку кадров в сфере здравоохранения Беларуси, что приводит к катастрофической ситуации, в особенности в провинции, отмечают правозащитники.

"Власти Беларуси не заботятся о праве людей на здоровье и других правах человека. Реакция властей на любое мирное несогласие - насилие и жестокие репрессии. Врачи и медсестры оказались среди тех, кто заплатил невероятную человеческую цену за свой профессионализм и проявление человеческого сострадания", - заявил заместитель директора AI по кампаниям в Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар.

Он подчеркнул, что медики в Беларуси "оказались на передовой во время нынешнего кризиса с правами человека в стране". При этом они оказывали помощь пострадавшим демонстрантам, а также "разоблачали попытки властей преуменьшить масштабы кровопролития", за что "многие заплатили высокую цену за свою порядочность, потеряв средства к существованию, а в некоторых случаях и свободу", отметил далее Миллар. При этом "нетерпимость белорусских властей к мирному инакомыслию подрывает систему здравоохранения и медицинское сообщество в условиях глобальной пандемии", подчеркнул он.

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Среди прочего, авторы отчета указывают на приговор в отношении врача-анестезиолога "скорой помощи" Артема Сорокина, осужденного вместе с журналисткой Катериной Борисевич по делу о разглашении врачебной тайны после гибели мирного протестующего Романа Бондаренко. Сорокин был оштрафован и приговорен к условному сроку, Борисевич - помимо штрафа, к реальному сроку.

 
 
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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила о жестоких репрессиях белорусских властей в отношении медиков, участвовавших в протестах или...
 
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