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Соскучились? Готовьтесь! Жара идет
Источник материала: Партизан
Начало лета и весна в этом году в Беларуси были холодными. Но сейчас наконец-то сможем и погреться
По прогнозам синоптиков, сегодня по стране будет тепло и без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +13 градусов (на Гомельщине чуть больше – до +16), в дневные часы – от +23 до +29.
А на следующей неделе местами будет до 30-34 градусов тепла.
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Начало лета и весна в этом году в Беларуси были холодными. Но сейчас наконец-то сможем и погреться
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