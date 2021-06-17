Соскучились? Готовьтесь! Жара идет









По прогнозам синоптиков, сегодня по стране будет тепло и без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +13 градусов (на Гомельщине чуть больше – до +16), в дневные часы – от +23 до +29.





А на следующей неделе местами будет до 30-34 градусов тепла.