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Воду жителям Борисова дали только на вторые сутки! И пить ее пока нельзя

17.06.2021 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водоснабжение в Борисове, где накануне без воды осталась почти весь город, восстановили только на вторые сутки, сообщили в диспетчерской службе Водоканала.

При этом там уточнили, что пить воду из-под крана пока нельзя.

"Умыться можно, руки помыть можно, но для приготовления пищи пока использовать рано", — объяснили в диспетческрой.

К домам, которые накануне остались без воды, ее по-прежнему подвозят. Утром две машины стояли на улице Нормандии-Нёман, третья курсировала по Новому Городу по заявительному принципу.

Жители Борисова подтвердили  Еврорадио, что вода в кранах появилась, но она не очень хорошего качества.
 
 
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Водоснабжение в Борисове, где накануне без воды осталась почти весь город, восстановили только на вторые сутки, сообщили в диспетчерской службе Водоканала.
 
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