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В озере Долгое Браславского района обнаружен труп женщины

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В озере Долгое Браславского района обнаружен труп женщины

Сотрудники Браславского РОВД устанавливают личность женщины, тело которой 9 июня было выловлено из озера Долгое неподалеку от деревни Мурмишки, передаёт БЕЛТА.

Возраст погибшей – около 35 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы темного цвета. На шее женщины был обнаружен деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке. Другие личные вещи не найдены.

УВД Витебского облисполкома разыскивает граждан, располагающих информацией о личности погибшей.

Сведения можно сообщить в Браславский РОВД по телефонам:

  • (802153) 3-51-55, 6-26-03;
  • 8-033-356-85-45;
  • 102.

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Сотрудники Браславского РОВД устанавливают личность женщины, тело которой 9 июня было выловлено из озера Долгое неподалеку от деревни Мурмишки, передаёт БЕЛТА....
 
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