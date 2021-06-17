В озере Долгое Браславского района обнаружен труп женщины

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Браславского РОВД устанавливают личность женщины, тело которой 9 июня было выловлено из озера Долгое неподалеку от деревни Мурмишки, передаёт БЕЛТА.

Возраст погибшей – около 35 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы темного цвета. На шее женщины был обнаружен деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке. Другие личные вещи не найдены.

УВД Витебского облисполкома разыскивает граждан, располагающих информацией о личности погибшей.

Сведения можно сообщить в Браславский РОВД по телефонам:

(802153) 3-51-55, 6-26-03;

8-033-356-85-45;

102.

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