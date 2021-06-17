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В озере Долгое Браславского района обнаружен труп женщины
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Браславского РОВД устанавливают личность женщины, тело которой 9 июня было выловлено из озера Долгое неподалеку от деревни Мурмишки,
Возраст погибшей – около 35 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы темного цвета. На шее женщины был обнаружен деревянный крестик с металлическим распятием, закрепленный на тканом шнурке. Другие личные вещи не найдены.
УВД Витебского облисполкома разыскивает граждан, располагающих информацией о личности погибшей.
Сведения можно сообщить в Браславский РОВД по телефонам:
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Сотрудники Браславского РОВД устанавливают личность женщины, тело которой 9 июня было выловлено из озера Долгое неподалеку от деревни Мурмишки, передаёт БЕЛТА....
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