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Владимир Перцов вошел в координационный совет МГТРК «Мир»
Источник материала: ОНТ
Согласно постановлению Совета Министров от 15 июня 2021 года №339 министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МГТРК «Мир»,
Также Владимир Перцов будет выполнять обязанности полномочного представителя Республики Беларусь на общем собрании акционеров ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».
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Согласно постановлению Совета Министров от 15 июня 2021 года №339 министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления...
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