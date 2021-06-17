Владимир Перцов вошел в координационный совет МГТРК «Мир»

Источник материала: ОНТ

Согласно постановлению Совета Министров от 15 июня 2021 года №339 министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МГТРК «Мир», сообщает БЕЛТА.

Также Владимир Перцов будет выполнять обязанности полномочного представителя Республики Беларусь на общем собрании акционеров ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

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