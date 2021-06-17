Источник материала: ОНТ

Стартовал второй тур группового раунда чемпионата Европы по футболу. И стала известна первая команда, вышедшая в плей-офф.

Сборная Италия одержала вторую подряд крупную победу, на этот раз не оставив шансов соперникам из Швейцарии – 3:0. Дубль оформил полузащитник Мануэль Локателли. Один мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. Также на старте поединка не был засчитан гол капитана итальянской команды Джорджо Кьеллини, который вскоре покинул поле из-за травмы. Ранее итальянцы обыграли сборную Турции и уже оформили себе путёвку в четвертьфинал Евро.

Команда Уэльса была сильнее сборной Турции – 2:0. Капитан валлийцев Гарет Бейл не забил пенальти, однако отдал два голевых паса. 17 июня в программе – три матча. Сборная Украины встретится с командой Северной Македонии. Начало – в 16.00. В семь вечера начнется матч Дания – Бельгия. А в 22:00 футболисты Нидерландов сыграют с командой Австрии.

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