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В Греции проходит забастовка против трудовой реформы

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции проходит забастовка против трудовой реформы

В Греции проходит забастовка против трудовой реформы.

Так, участники акции выражают недовольство законопроектом, который позволит менять продолжительность рабочего дня с 8 до 10 часов, а также отменит пятидневку. Профсоюзы опасаются, что новое постановление правительства направлено на эксплуатацию сотрудников, а работодатели в свою очередь заставят трудящихся соглашаться на более длительный рабочий день, без дополнительной оплаты. 

Акция протеста привела к серьезным перебоям в работе столичного транспорта. Не функционируют паромы, перебои и в работе метро. 

Напомним, это уже не первая масштабная акция протеста в Греции. На днях несогласные с решением правительства бастовали целые сутки.

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В Греции проходит забастовка против трудовой реформы. Так, участники акции выражают недовольство законопроектом, который позволит менять продолжительность...
 
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