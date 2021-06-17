Источник материала: ОНТ

В Греции проходит забастовка против трудовой реформы.

Так, участники акции выражают недовольство законопроектом, который позволит менять продолжительность рабочего дня с 8 до 10 часов, а также отменит пятидневку. Профсоюзы опасаются, что новое постановление правительства направлено на эксплуатацию сотрудников, а работодатели в свою очередь заставят трудящихся соглашаться на более длительный рабочий день, без дополнительной оплаты.

Акция протеста привела к серьезным перебоям в работе столичного транспорта. Не функционируют паромы, перебои и в работе метро.

Напомним, это уже не первая масштабная акция протеста в Греции. На днях несогласные с решением правительства бастовали целые сутки.

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