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В Минске нашли 14-летнего подростка, который самовольно ушел из Детского городка Ленинского района, он в порядке
Источник материала: ОНТ
В Минске был объявлен розыск 14-летнего Артема Татарникова, который 16 июня ушел из ГСПУО «Детский городок Ленинского района г. Минска»,
По информации правоохранительных органов, Татарников Артем Андреевич 16 июня в 12:00 самовольно покинул территорию социально-педагогического учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приметы: на вид 13-14 лет, волосы русые коротко стриженные, худощавое телосложение.
Мальчик был одет в серую майку, темно-бордовые шорты, красные кроссовки. Особая примета – заикание.
Подростка разыскали сотрудники РОВД Фрунзенского района. Он доставлен по месту жительства.
Фото: Telegram-канал «Разыскивает милиция»
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В Минске нашли 14-летнего подростка, который самовольно ушел из Детского городка Ленинского района, он в порядке
В Минске был объявлен розыск 14-летнего Артема Татарникова, который 16 июня ушел из ГСПУО «Детский городок Ленинского района г. Минска», сообщает Telegram-канал...
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