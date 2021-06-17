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В Минске нашли 14-летнего подростка, который самовольно ушел из Детского городка Ленинского района, он в порядке

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске нашли 14-летнего подростка, который самовольно ушел из Детского городка Ленинского района, он в порядке

В Минске был объявлен розыск 14-летнего Артема Татарникова, который 16 июня ушел из ГСПУО «Детский городок Ленинского района г. Минска», сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

По информации правоохранительных органов, Татарников Артем Андреевич 16 июня в 12:00 самовольно покинул территорию социально-педагогического учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Приметы: на вид 13-14 лет, волосы русые коротко стриженные, худощавое телосложение.

Мальчик был одет в серую майку, темно-бордовые шорты, красные кроссовки. Особая примета – заикание.

Подростка разыскали сотрудники РОВД Фрунзенского района. Он доставлен по месту жительства. 

Фото: Telegram-канал «Разыскивает милиция»

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Теги: Минск
 
 
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В Минске был объявлен розыск 14-летнего Артема Татарникова, который 16 июня ушел из ГСПУО «Детский городок Ленинского района г. Минска», сообщает Telegram-канал...
 
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