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Литовцы протестуют возле здания правительства в Вильнюсе и проводят митинги в защиту традиционной семьи
Источник материала: ОНТ
Уже два подряд протестуют литовцы. В Вильнюсе люди выходят к зданию правительства и проводят митинги в защиту традиционной семьи.
Протестующие требуют оградить семьи от вмешательства государства в их жизнь и просят не принимать закон о партнерстве и отказаться от обсуждения ратификации Стамбульской конвенции. Акции проходят неофициально, муниципалитет города не дал разрешение на их проведение. Участники приносят с собой флаги и белые шары – цветом акции протеста называют именно белый. Полиция возбудила административное дело о нарушениях закона о собраниях. Одного из митингующих заподозрили в разжигании ненависти и забрали на допрос в полицию. Организаторы предлагают собраться уже у президентского дворца.
Интересно, что проведение мирной акции в защиту семейных ценностей литовские власти не санкционировали, при этом белорусским беглым спокойно разрешают собираться на улицах и устраивать свои акции. Типичный пример двойных стандартов – проблемы своих граждан чиновников не волнуют, но они охотно вмешиваются во внутренние дела соседней страны.
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Литовцы протестуют возле здания правительства в Вильнюсе и проводят митинги в защиту традиционной семьи
Уже два подряд протестуют литовцы. В Вильнюсе люди выходят к зданию правительства и проводят митинги в защиту традиционной семьи. Протестующие требуют оградить...
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