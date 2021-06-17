Хакерская атака или баг системы? В нескольких странах произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков

Источник материала: ОНТ

Американские и австралийские авиакомпании и банки зафиксировали массовые сбои в работе своих интернет-ресурсов, информирует «Интерфакс».

Наблюдались проблемы с доступом к сайтам американских компаний American Airlines и Delta Air Lines.

Также на ошибки системы жаловались пользователи интернет-ресурсов австралийских банков ANZ, Westpac и Commonwealth Bank. Наиболее частая жалоба – проблемы с работой интернет-банка.

Фото: Pixabay

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