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Грязевые ванны раз в неделю: собака показала свое любимое развлечение и рассмешила Сеть
Источник материала: ОНТ
Одно из самых любимых занятий многих домашних животных – принимать грязевые ванны. Герой следующего ролика – яркий тому пример.
На кадрах белоснежный пес с наслаждением качается в луже с грязью, в то время как хозяйка снимает этот процесс на видео. По ее словам, собака принимает грязевые ванны раз в неделю. Чаще, признается хозяйка, она просто не выдержит – отмыть такую «белоснежку» явно не просто.
Видео стало популярным в Сети и набрало массу лайков,
«Спа-салон прям», «Наверное, там грязь лечебная», «Он просто не хочет быть блондином», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
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Одно из самых любимых занятий многих домашних животных – принимать грязевые ванны. Герой следующего ролика – яркий тому пример. На кадрах белоснежный пес с...
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