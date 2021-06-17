Грязевые ванны раз в неделю: собака показала свое любимое развлечение и рассмешила Сеть

Источник материала: ОНТ

Одно из самых любимых занятий многих домашних животных – принимать грязевые ванны. Герой следующего ролика – яркий тому пример.

На кадрах белоснежный пес с наслаждением качается в луже с грязью, в то время как хозяйка снимает этот процесс на видео. По ее словам, собака принимает грязевые ванны раз в неделю. Чаще, признается хозяйка, она просто не выдержит – отмыть такую «белоснежку» явно не просто.

Видео стало популярным в Сети и набрало массу лайков, пишет «Ридус».

«Спа-салон прям», «Наверное, там грязь лечебная», «Он просто не хочет быть блондином», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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