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60 немецких полицейских были ранены при столкновении с леворадикалами
Источник материала: ОНТ
Волнения в Берлине. Столкновениями с полицией и поджогами закончились выступления левоанархистов.
Поводом стала зачистка сквота – нежилых помещений, где обитают бездомные. Полицейские пытались обеспечить безопасность, однако активисты, которые были на крыше самоуправленческого проекта на Ригаер-штрассе стали бросать бутылки, камни в сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере, 60 человек получили ранения. Позже – защитники этого движения подожгли баррикады из мусора и колючей проволоки. Сотрудники полиции использовали водометы, чтобы успокоить толпу. Есть задержанные.
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Волнения в Берлине. Столкновениями с полицией и поджогами закончились выступления левоанархистов. Поводом стала зачистка сквота – нежилых помещений, где...
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