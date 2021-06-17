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60 немецких полицейских были ранены при столкновении с леворадикалами

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

60 немецких полицейских были ранены при столкновении с леворадикалами

Волнения в Берлине. Столкновениями с полицией и поджогами закончились выступления левоанархистов. 

Поводом стала зачистка сквота – нежилых помещений, где обитают бездомные. Полицейские пытались обеспечить безопасность, однако активисты, которые были на крыше самоуправленческого проекта на Ригаер-штрассе стали бросать бутылки, камни в сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере, 60 человек получили ранения. Позже – защитники этого движения подожгли баррикады из мусора и колючей проволоки. Сотрудники полиции использовали водометы, чтобы успокоить толпу. Есть задержанные.

 
Фото: Pixabay

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Волнения в Берлине. Столкновениями с полицией и поджогами закончились выступления левоанархистов.  Поводом стала зачистка сквота – нежилых помещений, где...
 
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