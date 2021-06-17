|
Четыре телеканала прекращают вещание в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Четыре иностранные программы исключены Министерством информации из списка разрешенных к распространению в Республике Беларусь,
Телеканалы IQ HD, «ЖИВИ!», «Спорт 1» и «Спорт 2» исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к показу в нашей стране.
Причина – истечение сроков действия лицензии на распространение продукции иностранных СМИ на территории Беларуси.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре иностранные программы исключены Министерством информации из списка разрешенных к распространению в Республике Беларусь, передает БЕЛТА. Телеканалы IQ HD,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)