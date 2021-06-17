Четыре телеканала прекращают вещание в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Четыре иностранные программы исключены Министерством информации из списка разрешенных к распространению в Республике Беларусь, передает БЕЛТА.

Телеканалы IQ HD, «ЖИВИ!», «Спорт 1» и «Спорт 2» исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к показу в нашей стране.

Причина – истечение сроков действия лицензии на распространение продукции иностранных СМИ на территории Беларуси.

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