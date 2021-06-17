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Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: как работают популярные игрушки-антистресс?

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: как работают популярные игрушки-антистресс?

Каждый знает, как зависит самочувствие физическое от стресса. И люди придумывают способы снимать напряжение без лекарств. Новые игрушки быстро разлетаются через соцсети и завоевывают популярность. К примеру, если раньше люди во время сложной работы щелкали ручкой, чтобы сосредоточиться, то сейчас помогают антистрессы: поп-ит, симпл-димпл или сквиш. Что это такое и как работает?

Эта популярная среди школьников антистресс-игрушка работает так же, как и пупырчатая пленка. Только «лопать» поп-ит можно бесконечно. При нажатии пузыри продавливаются в другую сторону, после чего игрушку можно перевернуть и повторить процесс. Поп-ит делают из резины или пластика. Основная функция – отвлечь человека от посторонних мыслей. 

Симпл-димпл в отличие от поп-ит более компактен. Ведь он состоит максимум из четырех пузырей разных размеров. Игрушка имеет фиксатор как на брелоке, поэтому его можно прикреплять к ключам или к рюкзаку. Снять напряжение, развить мелкую моторику и сконцентрироваться – во всем этом и поможет симпл-димпл, если ежедневно перебирать его в руках.

Сквиш. Это приятные на ощупь антистресс-игрушки, которые сжимаются и легко возвращают свою форму обратно. Делают их в виде фруктов, сладостей, животных или любых придуманных персонажей. Считается, что сквиш быстро снимает стресс и дарит приятные эмоции. 

А эту игрушку изобрела жительница США для своей дочери. Спиннер не только развивает моторику рук, но и восстанавливает гибкость пальцев после полученных травм. Спиннеры отличаются по цвету, форме и принципу работы. Одни из них светится в темноте, а с помощью других можно выполнять трюки.

Слайм – популярная игрушка-антистресс, которая имеет желейную вязкую консистенцию. Она тянется, немного растекается, а при сильном воздействии делается упругой и даже прыгучей. При этом не оставляет следов на руках или предметах. Слайм приятный на ощупь. К слову, его часто используют и как пылесборник: он легко очистит клавиатуру или поверхность стола от пыли. Правда, после этого его лучше больше не использовать по назначению. 

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Каждый знает, как зависит самочувствие физическое от стресса. И люди придумывают способы снимать напряжение без лекарств. Новые игрушки быстро разлетаются через...
 
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