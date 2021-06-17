ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стратегия развития деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября

17.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стратегия развития деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября

Об одной из важнейших отраслей белорусской экономики речь шла в Ивацевичах. К 1 ноября должна быть готова стратегия развития деревообрабатывающего холдинга.  Во главе объединения станет предприятие «Ивацевичдрев». Компания успешно работает и сейчас. 

Продукция не залеживается на складах. Удалось нарастить объемы экспорта. В первую очередь мебельной продукции. Спрос превышает предложение, отсюда планы по занятию новых ниш на рынках. К тому же, создание кластера – это дополнительные рабочие места в регионе.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Спрос очень большой. Не только конъюнктурный, но и за счет того, что в Беларуси развиваются смежные отрасли, которые являются потребителями этой продукции. Мебельное производство, государственный и частный рынок растет. Поэтому объемов уже сейчас не хватает. Несмотря на то, что это достаточно мощное производство, нужно мощность фактически увеличивать в два раза». 

Также премьер ознакомился с реставрацией Коссовского дворцово-паркового ансамбля и заявил, что государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных ценностей. Реконструкция дворца в Коссово началась 13 лет назад и уже выходит на финиш. Сейчас объект готов на 80%. Все работы завершатся в конце следующего года. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об одной из важнейших отраслей белорусской экономики речь шла в Ивацевичах. К 1 ноября должна быть готова стратегия развития деревообрабатывающего холдинга.  Во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бліжэйшымі днямі тэмпература ў Беларусі будзе вышэй за +30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by