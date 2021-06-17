Стратегия развития деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября

Источник материала: ОНТ

Об одной из важнейших отраслей белорусской экономики речь шла в Ивацевичах. К 1 ноября должна быть готова стратегия развития деревообрабатывающего холдинга. Во главе объединения станет предприятие «Ивацевичдрев». Компания успешно работает и сейчас.

Продукция не залеживается на складах. Удалось нарастить объемы экспорта. В первую очередь мебельной продукции. Спрос превышает предложение, отсюда планы по занятию новых ниш на рынках. К тому же, создание кластера – это дополнительные рабочие места в регионе.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Спрос очень большой. Не только конъюнктурный, но и за счет того, что в Беларуси развиваются смежные отрасли, которые являются потребителями этой продукции. Мебельное производство, государственный и частный рынок растет. Поэтому объемов уже сейчас не хватает. Несмотря на то, что это достаточно мощное производство, нужно мощность фактически увеличивать в два раза».

Также премьер ознакомился с реставрацией Коссовского дворцово-паркового ансамбля и заявил, что государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных ценностей. Реконструкция дворца в Коссово началась 13 лет назад и уже выходит на финиш. Сейчас объект готов на 80%. Все работы завершатся в конце следующего года.

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