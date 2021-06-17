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Стратегия развития деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября
Источник материала: ОНТ
Об одной из важнейших отраслей белорусской экономики речь шла в Ивацевичах. К 1 ноября должна быть готова стратегия развития деревообрабатывающего холдинга. Во главе объединения станет предприятие «Ивацевичдрев». Компания успешно работает и сейчас.
Продукция не залеживается на складах. Удалось нарастить объемы экспорта. В первую очередь мебельной продукции. Спрос превышает предложение, отсюда планы по занятию новых ниш на рынках. К тому же, создание кластера – это дополнительные рабочие места в регионе.
Также премьер ознакомился с реставрацией Коссовского дворцово-паркового ансамбля и заявил, что государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных ценностей. Реконструкция дворца в Коссово началась 13 лет назад и уже выходит на финиш. Сейчас объект готов на 80%. Все работы завершатся в конце следующего года.
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Об одной из важнейших отраслей белорусской экономики речь шла в Ивацевичах. К 1 ноября должна быть готова стратегия развития деревообрабатывающего холдинга. Во...
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