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Бойся своих желаний: Лопес мечтала о воссоединение с Аффлеком

17.06.2021 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес никогда не исключала того, что вернется к экс-жениху Бену Аффлеку. Мало того, звезда желала воссоединения с актером.

Лопес хотела стать женой Аффлека еще в начале 2000-х. Она планировала свадьбу и детей, подыскивала "семейное гнездышко", но ожидания не совпали с желаниями Бена. Помолвка была расторгнута, Аффлек сбежал, а Лопес осталась у "разбитого корыта".

Как сообщили инсайдеры издания Page Six, несмотря на боль от расставания, Лопес не теряла надежды вновь встретить Аффлека и даже загадала желание о воссоединении.

"В ее сердце всегда было место для него. Вот почему даже через 17 лет она с легкостью приняла Бена обратно", – заявил один из источников.

Лопес не забыла Аффлека даже после встречи с музыкантом Марком Энтони, который воплотил ее мечты о доме и детях в реальность. Пара родила близнецов, но так и не смогла сохранить свой брак. То же самое повторилось и с Алексом Родригесом.

Судя по комментариям в сети, поклонники уверены: Аффлек – судьба Лопес и расставание пошло звездам на пользу. Не просто так Лопес рассталась с женихом, а Аффлек – с девушкой. Кстати, Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder.

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