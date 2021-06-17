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Депутаты украинской Рады устроили массовую драку

17.06.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сессионном зале Верховной Рады после заявления народного депутата Никиты Потураева возникли массовые потасовки.

Нардеп Никита Потураев с трибуны парламента рассказал, когда «закончится эпоха бедности» в Украине.

«Тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (Оппозиционная партия «За Жизнь». — ред.), совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — цитирует слова Потураева телеграм-канал PavlovskyNews.

После этих слов Потураева нардепы от ОПЗЖ заблокировали трибуну. Нардепы от «Слуги народа» также вышли к трибуне, в итоге начались столкновения и заседание Рады было приостановлено.

В перерыве нардеп Никита Потураев извинился за свое высказывание в адрес фракции ОПЗЖ.

 
 
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В сессионном зале Верховной Рады после заявления народного депутата Никиты Потураева возникли массовые потасовки. Нардеп Никита Потураев с трибуны парламента...
 
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