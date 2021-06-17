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Микроавтобус врезался в трактор в Ляховичском районе

17.06.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 16 июня в Ляховичском районе грузовой микроавтобус врезался в трактор, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Микроавтобус врезался в трактор в Ляховичском районе
Трактор Т-25. Фото: agromania.com.ua

Авария случилась на автодороге Р43 Ивацевичи — Бобруйск — граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 33-летний брестчанин. На 453-м км трассы водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди трактор, которым управлял 56-летний житель Барановичского района.

В результате ДТП водитель трактора получил травмы, его госпитализировали.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

 
 
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Вечером 16 июня в Ляховичском районе грузовой микроавтобус врезался в трактор, сообщили в областной Госавтоинспекции.
 
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