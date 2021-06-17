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Парламент РБ принял в 1-м чтении поправки в закон «О чрезвычайном положении»

17.06.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», предполагающего внесение поправок в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении».

Законопроект внесен в целях «создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности».

Поправки вносят в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» нормы декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

Также, уточняются задача Вооруженных Сил Республики Беларусь, полномочия и социально-правовые гарантии военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения.

Уточняются основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз нацбезопасности, корректируются чрезвычайные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, уточняются силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Поправки также регламентируют нормы государственной системы реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки.

Примечателен комментарий депутата Ирины Довгало к упомянутому законопроекту.

«…В особых условиях (в случае ЧП – ред.) будут и средства массовой информации. Может устанавливаться иной порядок аккредитации журналистов, может быть ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Обратите внимание, что я умышленно указываю "может". Применение этих мер может и не понадобиться. Если будет обеспечена информационная безопасность», - заявила Довгало.

Может она и не знает, что в стране ограничен доступ почти ко всем независимым ресурсам, за редким исключением.

 
 
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Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», предполагающего...
 
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