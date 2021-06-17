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Также у братьев есть семьи — дочери Кима недавно исполнился 1 год, сыну Алексея — 4 года», — пишут инициаторы сбора помощи . «В сложившейся ситуации пострадали три семьи — не только потеряв свободу близких членов семьи, но и оказавшись в затруднительном материальном положении. Мать Кима и Алексея не имеет возможности работать, поскольку все время и ресурсы уходят на поддержку сыновей.Также у братьев есть семьи — дочери Кима недавно исполнился 1 год, сыну Алексея — 4 года», — пишут инициаторы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как помочь семье, где сразу двое политзаключенных – братьев Сбор помощи для братьев-политзаключенных и на поддержку их семей стартовал 17 июня.

— Алексей и Ким — люди, которым не чужды такие понятия как честь и справедливость. И не безразлична судьба страны, в которой они живут. Сейчас настала наша очередь проявить солидарность, — подытоживают неравнодушные.Сбор помощи для братьев-политзаключенных и на поддержку их семей стартовал 17 июня.