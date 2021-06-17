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Как помочь семье, где сразу двое политзаключенных – братьев

17.06.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как помочь семье, где сразу двое политзаключенных – братьев
Фото из социальных сетей
В сети объявлен сбор помощи семьям Алексея и Кима Самусенко.

«В сложившейся ситуации пострадали три семьи — не только потеряв свободу близких членов семьи, но и оказавшись в затруднительном материальном положении. Мать Кима и Алексея не имеет возможности работать, поскольку все время и ресурсы уходят на поддержку сыновей.

Также у братьев есть семьи — дочери Кима недавно исполнился 1 год, сыну Алексея — 4 года», — пишут инициаторы сбора помощи.


— Алексей и Ким — люди, которым не чужды такие понятия как честь и справедливость. И не безразлична судьба страны, в которой они живут. Сейчас настала наша очередь проявить солидарность, — подытоживают неравнодушные.

Сбор помощи для братьев-политзаключенных и на поддержку их семей стартовал 17 июня.
 
 
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Сбор помощи для братьев-политзаключенных и на поддержку их семей стартовал 17 июня.
 
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