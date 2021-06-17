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Еще в одной области Беларуси введен сбор за пересечение границы

17.06.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще в одной области Беларуси введен сбор за пересечение границы
Иллюстративное фото
17 июня было официально опубликовано решение Брестского облсовета о введении сбора за пересечение границы в пунктах пропуска. Брать плату за выезд через пограничные пункты в Брестской области начнут с 1 июля.

Решение приняли еще 24 мая, но опубликовано оно было лишь сегодня, передает tut.by. Действует оно до 1 января 2023 года.

Размер сбора составит базовую величину (на данный момент — 29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.

Ранее решения о вводе местных сборов приняли в Гомельской и Гродненской областях. Плату там начали взимать с 1 июня. Соответствующие решения уже официально опубликованы.
 
 
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