Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще в одной области Беларуси введен сбор за пересечение границы Брать плату начнут с 1 июля.

Решение приняли еще 24 мая, но опубликовано оно было лишь сегодня, передает. Действует оно до 1 января 2023 года.Размер сбора составит базовую величину (на данный момент — 29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.Ранее решения о вводе местных сборов приняли в Гомельской и Гродненской областях. Плату там начали взимать с 1 июня. Соответствующие решения уже официально опубликованы.