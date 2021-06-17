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Еще в одной области Беларуси введен сбор за пересечение границы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Решение приняли еще 24 мая, но опубликовано оно было лишь сегодня, передает
Размер сбора составит базовую величину (на данный момент — 29 рублей) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.
Ранее решения о вводе местных сборов приняли в Гомельской и Гродненской областях. Плату там начали взимать с 1 июня. Соответствующие решения уже официально опубликованы.
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Брать плату начнут с 1 июля.
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