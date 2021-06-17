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Airbnb выплатил 7 млн долларов изнасилованному туристу из Австралии

17.06.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Airbnb выплатил 7 млн долларов изнасилованному туристу из Австралии
Иллюстративное фото
Онлайн-сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb выплатил австралийскому туристу 7 млн долларов после изнасилования.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Ранее проживавший в местных апартаментах мужчина проник в ванную к новому постояльцу и изнасиловал его.

Когда компания узнала об этом инциденте, информация была передана в местное отделение полиции, а пострадавшей стороне была выплачена компенсация в размере 7 млн долларов. Злоумышленника, изнасиловавшего туриста, задержали полицейские. В настоящее время он находится под стражей.
 
 
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