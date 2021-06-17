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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Airbnb выплатил 7 млн долларов изнасилованному туристу из Австралии Инцидент произошел в Нью-Йорке.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Ранее проживавший в местных апартаментах мужчина проник в ванную к новому постояльцу и изнасиловал его.Когда компания узнала об этом инциденте, информация была передана в местное отделение полиции, а пострадавшей стороне была выплачена компенсация в размере 7 млн долларов. Злоумышленника, изнасиловавшего туриста, задержали полицейские. В настоящее время он находится под стражей.