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Тамара Глоба предупредила пять знаков зодиака о сложностях до конца 2021 года

17.06.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тамара Глоба предупредила пять знаков зодиака о сложностях до конца 2021 года
Фото: @tamaragloba
Астролог в прогнозе на год обозначила несколько знаков зодиака, которые столкнутся с проблемами и трудностями во второй половине 2021 года. Рассказываем подробнее, о ком идет речь.

В течение года может произойти много разных событий. К сожалению, не все они будут позитивными. По мнению знаменитого российского астролога Тамары Глобы, во второй половине 2021 года четыре знака зодиака столкнутся с трудностями.

Овен


Овны в 2021 году два раз пройдут через личностный кризис: первый раз в начале лета, второй — зимой. Трудности ждут представителей знака зодиака в конце лета — начале осени. Это время будет богато на знакомства, проекты, впереди Овны увидят небывалые карьерные перспективы, однако не на все может хватить энергии. Важно помнить про полноценный отдых

Близнецы


Близнецам стоит держаться подальше от любых авантюрных затей в 2021 году — и особенно во второй половине года. При этом астролог советует обратить особое внимание на траты. В начале лета и ближе к концу года у Близнецов появится желание потратить накопленные средства. Лучше хорошенько подумать, прежде чем тратить деньги, или немного обождать с покупками.

Козерог


Козероги летом решат отдохнуть, в связи с чем у них значительно снизится доход. Представители знака в целом задумаются о своей карьере, работе и планах. Кто-то даже решит полностью погрузиться в учебу, чтобы поднять свой профессиональный уровень. Ближе к концу года у многих начнутся серьезные проблемы в отношениях со второй половинкой. Кто-то даже решит разорвать связи.

Рыбы


Для Рыб в целом 2021 год будет положительным, но будут моменты, которые могут обернуться негативными последствиями. Некоторые представители знака захотят полностью изменить свою жизнь: сменить место работы и даже город проживания. Задуманное может не исполниться, и Рыбы пожалеют о содеянном.
 
Теги: знакомства
 
 
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