Што за турысты з Іраку сотнямі прылятаюць у Беларусь. ФОТА

Источник материала: Свабода

У Менск з Багдада чатыры разы на тыдзень прылятае вялікі авіялайнэр. Хто сустракае пасажыраў і што адбываецца з гэтымі людзьмі далей?

Ад пачатку траўня ўлады Літвы пачалі паведамляць, што на мяжы зь Беларусьсю складваецца небясьпечная сытуацыя. Колькасьць уцекачоў з Іраку і Сырыі, якія спрабуюць нелегальна трапіць у Літву зь Беларусі, павялічылася шматкроць. Пры гэтым літоўскі бок прама абвінавачвае сваіх беларускіх калег у бязьдзеяньні.

Абвастрэньне на мяжы супала з павелічэньнем колькасьці прамых авіярэйсаў з Багдада ў Менск. З 2017 году ў Беларусь з Іраку двойчы на тыдзень робіць рэйсы авіякампанія Iraqi Airways. На пачатку траўня 2021 году да яе дадалася яшчэ адна — Fly Baghdad. Яе самалёты таксама прылятаюць у Беларусь два разы на тыдзень — па панядзелках і чацьвяргах (Iraqi Airways выконвае рэйсы па панядзелках і пятніцах).

Абодва перавозчыкі выкарыстоўваюць даволі вялікія авіялайнэры. Fly Baghdad лятае ў Менск на Boeing 737-800, які зьмяшчае каля 200 пасажыраў. Iraqi Airways увогуле выкарыстоўвае адну з мадыфікацый Boeing 777 — шырокафюзэляжнага лайнэра, які, у залежнасьці ад камплектацыі, можа зьмясьціць каля трох соцень чалавек. Гэта адзін з самых вялікіх пасажырскіх самалётаў, якія на гэты момант выконваюць рэгулярныя рэйсы ў Беларусь.

Абедзьве авіякампаніі прылятаюць у Менск каля 13:30. У сераду 16 чэрвеня рэйс з Багдада прызямліўся ў Беларусі разам з чартэрам «Белавія» з Антальлі. Пасажыраў з Іраку сустракалі арганізавана. Для сустрэчы іракцаў ля выхаду з тэрміналу арганізавалі стойку, дзе пасажыраў багдадскага рэйсу адзначаюць у адмысловых сьпісах. Стойка пазначаная лягатыпамі кампаній Oscartur i JoodLand.

Кожнаму з турыстаў (гэта выключна мужчыны ва ўзросьце 30-50 гадоў, прыстойна апранутыя, зь вялікімі валізкамі) пры сустрэчы выдаюць бутэльку вады, а таксама невялікі прэзэнт — загорнуты ў бліскучую абгортку слоік мёду.

Пасьля адзначэньня пасажыраў з Багдаду тыя, хто сустракае, накіроўваюць іх у абменны пункт на другім паверсе аэрапорту, а адтуль арганізавана вывозяць аўтобусамі ў Менск. 16 чэрвеня два з такіх аўтобусаў адвезьлі каля сотні мужчын у гатэль «Рэнэсанс». Усе яны выходзілі з аўтобусаў са сваім багажом каля чорнага ўваходу ў гатэль.

Інфармацыі пра кампаніі Oscartur i JoodLand у адкрытым доступе няшмат. Першая зь іх мае профілі ў Instagram і Facebook з 300 і 3800 падпісчыкамі адпаведна. У гэтых сацсетках пазначана, што Oscartur займаецца арганізацыяй турыстычных паездак з Іраку ў Беларусь. Пры гэтым пасты і фатаздымкі ня маюць вялікай колькасьці ўпадабаньняў, у інстаграме Oscartur можна пабачыць толькі 28 пастоў, большасьць зь якіх была зробленая яшчэ ў 2017 годзе. У якасьці кантактаў Oscartur пазначана паштовая скрыня на расейскім сэрвісе mail.ru, а таксама беларускі мабільны нумар.

У сацсетках кампаніі JoodLand падпісчыкаў значна больш, каля 40 тысяч толькі на фэйсбуку . JoodLand базуецца ў Багдадзе, займаецца арганізацыяй паездак у вялікую колькасьць краін, у тым ліку ў Расею.

