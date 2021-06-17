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Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

17.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.



Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он пережил остановку сердца.

Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
 
 
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Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.
 
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