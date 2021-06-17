ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правосудие по-беларуски: тренера Яковлева будут судить прямо в ИВС

17.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд над главным тренером «Витязя» Константином Яковлевым пройдет сегодня в ИВС Минского района, который находится на улице Скорины. Начало – 15:00.

Его обвиняют по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Наказание: наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Как сообщает «Радио Свобода», вчера после задержания в доме Яковлева произошел обыск. Искали вещи "экстремистского" характера. Константина привезли в наручниках. Из дома забрали два компьютера и телефоны, а также одежду SOS BY.

Напомним, Яковлев приезжал 16 июня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста.

Как рассказал Андрей Кравченко, автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились некие силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не тронули.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над главным тренером «Витязя» Константином Яковлевым пройдет сегодня в ИВС Минского района, который находится на улице Скорины. Начало – 15:00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Amnesty Intеrnational заявіла пра масавыя рэпрэсіі мэдыкаў у Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by