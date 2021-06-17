Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Долги белорусской промышленности побили исторический рекорд Предыдущий максимум продержался всего три месяца.

По сравнению с началом 2021-го размер обязательств увеличился на 22,8% и это самые быстрые темпы прироста за последние годы. Сравните: за весь 2020 год долг промышленников вырос на 18,5%, за 2019-й — на 3,2%, за 2018-й — на 10%, за 2017-й — на 11%, за 2016-й — на 7,3%.Иными словами, за треть текущего года обязательства увеличились больше, чем за любой полный год прошлого пятилетия.Среди отраслей промышленности по размеру долга выделяются энергетика (22,467 млрд BYN), пищепром (11,617 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,880 млрд BYN), машиностроение (7,552 млрд BYN), производство неметаллических минеральных продуктов (7,493 млрд BYN).Объем задолженности в энергетике подскочил к началу года в 3,7 раза. Такой стремительный рост объясняется изменением основного вида деятельности некоторых компаний, которые раньше проходили по сектору строительства. Сумма просроченных долгов в промышленности тоже измеряется миллиардами.На 1 мая крупные и средние предприятия накопили 4,655 млрд BYN проблемных обязательств. По данному показателю, как и по совокупной сумме долга, промышленность лидирует в экономике.Первые места по проблемным долгам заняли пищепром (1,185 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (553,8 млн BYN), производители транспорта (513,9 млн BYN), металлурги (512 млн BYN). Суммарная задолженность состоит из двух главных компонент: долгов по кредитам и займам и кредиторки.К 1 мая обязательства флагманов промышленности по кредитам и займам достигли 66,808 млрд BYN. По сравнению с началом года они выросли на 25,9%. По объему накопленных кредитов и займов в промышленности лидируют энергетика (17,790 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (9,588 млрд BYN), а также пищепром (7,438 млрд BYN). Кредиторка флагманов промышленности на отчетную дату составила 27,945 млрд BYN. Это рекордное значение кредиторки за весь период измерений по актуальной методике.С начала года размер задолженности вырос на 16%. По сумме кредиторки на 1 мая лидировали энергетика (4,676 млрд BYN), пищепром (4,179 млрд BYN), а также производители неметаллических минеральных продуктов (3,484 млрд BYN).