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Кардашьян отреагировала на роман Канье Уэста и Ирины Шейк

17.06.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инстадива Ким Кардашьян высказалась о романе экс-супруга и русской супермодели Ирины Шейк: звезда "благословила" новые отношения Канье Уэста.

Звезда реалити "Семейство Кардашьян" тяжело пережила развод с рэпером. И даже в день рождения Канье призналась ему в любви, но в ответ получила новость о романе бывшего мужа со звездой подиумов. Глядя на снимки счастливого Уэста, Кардашьян решила отпустить рэпера и одобрила его новую связь.

Кардашья уверена, что Канье не просто так выбрал модель: Ирина похожа на нее саму – такая же "трудолюбивая пчелка" и заботливая мама.

"Ким рада за Канье. И верит, что Ирина – идеальная спутница для него", – рассказал источник изданию Us Weekly.

Экс-супруга Уэста также оценила достойное поведение Шейк после разрыва с Брэдли Купером, которого подозревали в тайной связи с Леди Гагой. Тогда поклонники ополчились на певицу в соцсетях и превратили Instagram Гаги в уютненький чат.

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По словам близких друзей, звезда реалити-шоу смирилась с неизбежным из-за того, что супермодель "похожа на нее".
 
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