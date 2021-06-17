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«А я бы не пережил». Родина «Хоббита» закрылась для Лукашенко
17.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава МИД Новой Зеландии заявила, что вводится запрет на въезд и транзит для более чем 50 человек из Беларуси.
Санкции распространяются на Александра Лукашенко, ключевых членов его администрации, представителей ЦИК, МВД и других силовых структур.
– Запрет не позволяет лицам из списка получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее. Мы будем обновлять и пересматривать список тех, на кого распространяется запрет, с учетом будущих событий, –
Обозреватель Петр Кузнецов
– Я никогда не был в Новой Зеландии. Но это – страна моей мечты. Я мечтаю там побывать. В моем представлении это что-то вроде рая на Земле. Далеко, тихо, тепло, зеленые луга и молочные реки.
Я никогда не мечтал побывать ни в одной из стран, где я побывал. Но мечтаю о Новой Зеландии, где не был и пока не собираюсь. Я хочу туда, но не спешу. Пусть мечта остается мечтой. Возможно, когда-нибудь потом. Возможно, на пенсии.
Может быть, кому-то и все равно, что Новая Зеландия внесла его в «черный список» и туда теперь нельзя. А я бы не пережил, если бы узнал, что мне нельзя туда – как будущего бы лишили.
Я понимаю, что те люди, против которых сегодня Новая Зеландия ввела санкции, только посмеются с этого. Ну и хорошо. Где они и где страна мечты.
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Напомним, в Новой Зеландии, родине режиссера Питера Джексона, снимался так любимый многим сторонникам перемен в Беларуси (
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Глава МИД Новой Зеландии заявила, что вводится запрет на въезд и транзит для более чем 50 человек из Беларуси.
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