Суд над тренером гандбольного «Витязя» пройдет в закрытом режиме

Константина Яковлева будут судить по «протестной» статье 24.23 КоАП. Дома у него был обыск, искали вещи «экстремистского» характера, сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».





Суд над Яковлевым пройдет в закрытом режиме сегодня в 15:00 в ИВС РУВД Минского района.

У задержанного изъяли два компьютера и телефон, одежду с логотипами SOS_BY, медали с изображением «Погони». Спортсмена привезли домой на обыск в наручниках.