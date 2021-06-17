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Суд над тренером гандбольного «Витязя» пройдет в закрытом режиме

17.06.2021 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Константина Яковлева будут судить по «протестной» статье 24.23 КоАП. Дома у него был обыск, искали вещи «экстремистского» характера, сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».

Суд над тренером гандбольного «Витязя» пройдет в закрытом режиме

Суд над Яковлевым пройдет в закрытом режиме сегодня в 15:00 в ИВС РУВД Минского района.

У задержанного изъяли два компьютера и телефон, одежду с логотипами SOS_BY, медали с изображением «Погони». Спортсмена привезли домой на обыск в наручниках.

 
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Константина Яковлева будут судить по «протестной» статье 24.23 КоАП. Дома у него был обыск, искали вещи «экстремистского» характера, сообщает телеграм-канал...
 
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