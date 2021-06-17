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Суд над тренером гандбольного «Витязя» пройдет в закрытом режиме
Источник материала: Навiны
Константина Яковлева будут судить по «протестной» статье 24.23 КоАП. Дома у него был обыск, искали вещи «экстремистского» характера, сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».
Суд над Яковлевым
У задержанного изъяли два компьютера и телефон, одежду с логотипами SOS_BY, медали с изображением «Погони». Спортсмена привезли домой на обыск в наручниках.
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Константина Яковлева будут судить по «протестной» статье 24.23 КоАП. Дома у него был обыск, искали вещи «экстремистского» характера, сообщает телеграм-канал...
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