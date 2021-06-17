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Возле «Минск-Арены» погибла 19-летняя пассажир мотоцикла

17.06.2021 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи в Минске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажир мотоцикла.

Возле «Минск-Арены» погибла 19-летняя пассажир мотоцикла

По данным следствия, вечером 6 июня 22-летний водитель Volkswagen Polo двигался по проспекту Победителей в Минске и не уступил дорогу мотоциклу Ducati, под управлением 37-летнего мужчины, двигавшегося в попутном направлении.

Очевидцев просят обратиться в УСК по телефонам: 8017-389-55-55 (городской) и +37533-333-67-19.

 
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Следователи в Минске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажир мотоцикла.
 
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