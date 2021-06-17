Возле «Минск-Арены» погибла 19-летняя пассажир мотоцикла

Следователи в Минске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 19-летняя пассажир мотоцикла.





По данным следствия, вечером 6 июня 22-летний водитель Volkswagen Polo двигался по проспекту Победителей в Минске и не уступил дорогу мотоциклу Ducati, под управлением 37-летнего мужчины, двигавшегося в попутном направлении.

Очевидцев просят обратиться в УСК по телефонам: 8017-389-55-55 (городской) и +37533-333-67-19.