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Новая Зеландия ввела санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц

17.06.2021 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новая Зеландия ввела запрет на въезд на свою территорию для лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко, сообщается на сайте новозеландского правительства.

Новая Зеландия ввела санкции в отношении Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц

Запрет распространяется более чем на 50 человек, включая Лукашенко, ключевых членов его администрации, избирательную комиссию и силовиков.

«Новая Зеландия ясно дала понять, что действия режима Лукашенко неприемлемы, — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута. — Новая Зеландия присоединяется к нашим партнерам, чтобы предотвратить выдачу виз отдельным лицам, причастным к этим злоупотреблениям».

«Мы также выразили серьезную озабоченность в связи с вынужденной посадкой 23 мая самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Мы приветствуем начало расследования этого инцидента Международной организацией гражданской авиации», — добавила Махута.

По ее словам, введенный запрет не позволит лицам из санкционного списка получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через ее территорию. Список будет регулярно пересматриваться.

«Мы продолжаем призывать Беларусь к проведению свободных и справедливых выборов и к соблюдению стандартов прав человека», — подчеркнула Махута.

 

 

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Новая Зеландия ввела запрет на въезд на свою территорию для лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко, сообщается на сайте новозеландского правительства.
 
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