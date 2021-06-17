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Вступительная кампания: белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование
17.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У абитуриентов Беларуси началась вступительная кампания. 16 июня – первый день централизованного тестирования. Абитуриенты сдают белорусский язык, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Одни не скрывали волнения, другие еще пытались повторить темы, в которых не уверены. В Белорусском государственном университете пропускать в аудитории стали за полтора часа до начала централизованного тестирования. С собой можно брать только черную гелиевую ручку, паспорт и пропуск. Воду уже раздают на месте. Чтобы справиться со всеми заданиями, у абитуриентов есть два часа.
На испытание по белорусскому языку записались почти 18 тысяч человек. Зарегистрироваться на тестирование стало проще: через онлайн-кабинет абитуриента. Но забирать сертификаты нужно вживую. И с этого года обязательно предоставить документ об образовании: диплом или школьный аттестат. Результаты теста действительны в течение двух лет.
Для сдачи централизованного тестирования в Беларуси открыт 41 пункт. Больше всего абитуриентов записались на русский язык и математику. Поэтому испытания проведут в два этапа. Из-за пандемии нужно соблюдать меры безопасности. Количество человек в аудитории ограничено. А расстояние между ними должно быть не меньше метра.
Централизованное тестирование завершится 8 июля. В этот день абитуриенты проверят знания по всемирной истории. Для тех, кто по разным уважительным причинам не успел пройти испытание вовремя, выделят четыре резервных дня.
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Централизованное тестирование завершится 8 июля. В этот день абитуриенты проверят знания по всемирной истории.
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