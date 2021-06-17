Вступительная кампания: белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У абитуриентов Беларуси началась вступительная кампания. 16 июня – первый день централизованного тестирования. Абитуриенты сдают белорусский язык, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Одни не скрывали волнения, другие еще пытались повторить темы, в которых не уверены. В Белорусском государственном университете пропускать в аудитории стали за полтора часа до начала централизованного тестирования. С собой можно брать только черную гелиевую ручку, паспорт и пропуск. Воду уже раздают на месте. Чтобы справиться со всеми заданиями, у абитуриентов есть два часа.

На испытание по белорусскому языку записались почти 18 тысяч человек. Зарегистрироваться на тестирование стало проще: через онлайн-кабинет абитуриента. Но забирать сертификаты нужно вживую. И с этого года обязательно предоставить документ об образовании: диплом или школьный аттестат. Результаты теста действительны в течение двух лет.

«Были такие случаи, что приходили абитуриенты, но они не были заинтересованы в поступлении – просто для уточнения своих знаний. Да, сдать они смогут. Но вот сертификат получить смогут только те, кто мотивирован к поступлению в этом году», – рассказывает заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Для сдачи централизованного тестирования в Беларуси открыт 41 пункт. Больше всего абитуриентов записались на русский язык и математику. Поэтому испытания проведут в два этапа. Из-за пандемии нужно соблюдать меры безопасности. Количество человек в аудитории ограничено. А расстояние между ними должно быть не меньше метра.

«У нас сокращается количество всевозможных нарушений. Если говорить по прошлому году, то у нас было только 14 удалений: десять нарушений – за мобильные телефоны. Были попытки прохода по ксерокопиям документов», – отмечает заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Виктор Бурло.

Централизованное тестирование завершится 8 июля. В этот день абитуриенты проверят знания по всемирной истории. Для тех, кто по разным уважительным причинам не успел пройти испытание вовремя, выделят четыре резервных дня.