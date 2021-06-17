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Уже на следующей неделе: в США заявили о новых санкциях против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
США собираются ввести новые санкции против режима в Беларуси на следующей неделе
Об этом заявила во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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США собираются ввести новые санкции против режима в Беларуси на следующей неделе
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