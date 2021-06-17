Что бы это значило? Доллар на бирже рекордно подорожал

Стоимость корзины валют поднимается уже третий день подряд на общую сумму 0,8%.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0253 BYN. Это максимальный абсолютный прирост стоимости американской валюты за один день за последние четыре с половиной месяца с конца января 2021 года. Напомним, что ещё быстрее доллар последний раз дорожал на биржевых торгах 28 января, когда его курс улетел вверх сразу на 0,0410 BYN.





Сегодня доллар стал дороже на 1% до 2,5207 BYN/USD — максимума за 9 дней.





За последние четыре дня доллар трижды укреплялся на общую сумму 0,0397 BYN.





Евро упал на 0,0137 BYN до 3,0125 BYN/EUR. До минимума за восемь месяцев сегодня не хватило всего 8 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0083 BYN до 3,4756 BYN/100 RUB до максимума почти за три месяца.





Кто виноват в стремительном росте доллара?

Вчера произошло плановое заседание Федерально Резервной Системы в США.





Если на встрече в марте лишь четверо из 18 членов высказывались за повышение ключевой ставки в следующем году, то на июньском заседании их стало уже семеро.





В прогнозах на 2023 год за повышение ставок выступает уже большинство (13 человек), тогда как три месяца назад их было семеро.





С помощью повышения ставок планируется притормозить инфляцию. Более высокая ставка делает доллар привлекательнее для инвесторов. Они стараются продать другие валюты и купить доллары.





На текущий момент учётную ставку ещё не повысили, но финансовые рынки уже сейчас отреагировали на это. Евро подешевел к доллару до минимума за 2,5 месяца. Российский рубль тоже начал дешеветь к доллару.





Белорусский рубль реагирует так же как и российский, т.к. фактически уже много месяцев привязан к российскому рублю.





Московская биржа

К 11-30 на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара вырос на 47 копеек до 72,5048 российских рублей. Доллар начал удаляться от минимума за 11 месяцев.





Средневзвешенный курс евро упал сразу на 70 до 86,66 российских рублей до минимума за 10(!) месяцев.