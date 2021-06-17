В 2021 году белорусский лес дает суперприбыль

Вanki24 посмотрели, сколько денег это приносит в «зеленую» отрасль. посмотрели, сколько денег это приносит в «зеленую» отрасль.





В текущем году крупные и средние предприятия в сфере лесоводства и лесозаготовок показывают огромный рост финансовых показателей. Это происходит из-за удорожания продукции из дерева на мировом рынке при ограниченном предложении и растущем спросе.





Так, выручка флагманов лесной отрасли за 4 месяца подскочила на 55,4% к 2020 году. Для сравнения: средний показатель прироста по всему реальному сектору составил +23,6%. Размер выручки флагманов лесоводства и лесозаготовок достиг 749,8 млн BYN.





На летние месяцы обычно приходится некоторое увеличение объемов вырубки спелого леса. Поэтому к концу августа выручка вполне может превысить 1,5 млрд BYN.





Себестоимость произведенной продукции в отрасли выросла к прошлому году на 28%, то есть отставание от темпов роста выручки было почти двукратным. Это отставание обеспечило стремительный рост прибыли от реализации — в 2,9 раза к 2020 году. В пересчете на деньги прибыль по отрасли составила 202,9 млн BYN.





Чтобы адекватно сравнивать разные отрасли и предприятия, имеет смысл перейти с абсолютных показателей на относительные. К таким относительным показателям относится рентабельность продаж.





Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за определенный период времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает бизнес.





В 2021 году средняя рентабельность в сфере лесоводства и лесозаготовок составила 27,1%. По сравнению с 2020 годом она выросла практически вдвое — с 14,3%.





Перефразируем: если и раньше лесное хозяйство было выгодным занятием, то теперь это просто золотая жила. В 2021-м по уровню рентабельности с белорусским лесом может посоперничать разве что сектор финансов и страхования.





Да и то отставание лесного хозяйства некритичное — 27,8% против упомянутых выше 27,1%. Таким образом, в текущем году лесоводство и лесозаготовки сместили с пьедестала прежнего лидера — фармацевтическую отрасль.





Острота проблемы для населения чувствуется уже не так сильно, рентабельность фармацевтики стала возвращаться к привычным значениям.





В 2021 году в лесоводстве и лесозаготовках мало убыточных и низкорентабельных предприятий: их доля упала до 4,5%. Зато вырос удельный вес компаний с рентабельностью от 20% и выше: в 2021-м он достиг 75,9%.





Флагманы с рентабельностью от 30% и выше составили в отрасли больше трети — 35,7% (лучший показатель в белорусской экономике).